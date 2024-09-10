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Обречены на болезни и одиночество: как дети расплачиваются за ссоры родителей

Обречены на болезни и одиночество: как дети расплачиваются за ссоры родителей

Для детей конфликты между родителями могут стать серьезным источником стресса и тревоги. В таких ситуациях, часто возникающих в семейной жизни, дети испытывают различные эмоции и переживания, которые затем оказывают влияние на их душевное состояние.

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