Bloomberg: Apple может сократить объемы производства iPhone 13 из-за нехватки чипов

ТАСС, 13 октября. Американская компания Apple может сократить объемы производства нового смартфона iPhone 13 и выпустить на 10 млн устройств меньше, чем планировалось изначально в связи с нехваткой чипов.
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