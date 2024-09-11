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TRENDYMEN

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Над пирамидами Египта возрастом 4500 лет ученые обнаружили пузыри из плазмы

Над пирамидами Египта возрастом 4500 лет ученые обнаружили пузыри из плазмы

Около года назад на острове Хайнань на юге Китая был введен в эксплуатацию LARID, радар для наблюдения за ионосферой.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Прокопенко там был что ли с Чапман???
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18 час.
Владимир Алтайцев
Бред  бредейший. Никто не знает ни возраста  пирамид, ни того, кто их построил.
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18 час.
М
ММ
НАД пирамидами, а не ПОД! Плазменный пузырь в воздухе вполне может быть. Ими, например, объяснялись дырки в стеклах подъездов в 1977 году в городах Европейской части СССР (сам видел много раз). Именно в том году Петрозаводск наблюдал НЛО,о котором докладывали Брежневу и после которого в армии был запущен проект Сетка!
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18 час.

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