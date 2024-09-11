Около года назад на острове Хайнань на юге Китая был введен в эксплуатацию LARID, радар для наблюдения за ионосферой.
Над пирамидами Египта возрастом 4500 лет ученые обнаружили пузыри из плазмы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Прокопенко там был что ли с Чапман???
Ответить
18 час.
Владимир Алтайцев
Бред бредейший. Никто не знает ни возраста пирамид, ни того, кто их построил.
Ответить
18 час.
М
ММ
НАД пирамидами, а не ПОД! Плазменный пузырь в воздухе вполне может быть. Ими, например, объяснялись дырки в стеклах подъездов в 1977 году в городах Европейской части СССР (сам видел много раз). Именно в том году Петрозаводск наблюдал НЛО,о котором докладывали Брежневу и после которого в армии был запущен проект Сетка!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии