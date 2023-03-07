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Дмитрий Кагарлицкий: «Не скажу, что в одном звене с Шипачевым играть прикольно. Он же всем пихает»

Дмитрий Кагарлицкий высказался об игре в одном звене с Вадимом Шипачевым. – Вы в «Динамо» провели свой самый результативный сезон, играя в звене с Шипачевым.

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