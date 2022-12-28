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«Торпедо» ведет переговоры по Ломовицкому. Хавбек «Рубина» в аренде в «Химках» до конца сезона

«Торпедо» ведет переговоры по Ломовицкому. Хавбек «Рубина» в аренде в «Химках» до конца сезона

«Торпедо» намерено подписать хавбека Александра Ломовицкого. Черно-белые уже ведут переговоры о трансфере 24-летнего игрока.

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