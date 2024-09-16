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Военное обозрение

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Йеменские хуситы сбили третий за две недели американский БПЛА MQ-9 Reaper, доведя общий счёт до десяти

Йеменские хуситы сбили третий за две недели американский БПЛА MQ-9 Reaper, доведя общий счёт до десяти

Беспилотник был перехвачен над провинцией Дамар в ночное время.

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Комментарии
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sss
ай да молодцы!!!!
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18 час.
Геннадий Бережнов
Ну что тут скажешь и подумаешь! Когда Хуситы бьют не взирая на, то всё получается и США могут только издалека бить ракетами., от которых нет должного эффекта. А войти по суше для них смерти подобно.
Ответить
18 час.

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