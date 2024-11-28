Не сварят ли нас в красных линиях?

ВС Владимир Сергеев Чтобы США и НАТО создать &quot;реальную угрозу&quot; надо вдарить Орешником по Жешуву в Польше и проверить НАТО на 5 ю статью. Если этого не сделать то Польша останется безнаказанной за поставку западного оружия Украине. Если же Польша и НАТО &quot;возбудятся&quot; то в следующий раз можно применить Орешник с ядерной начинкой. Пока партнёры будут думать что делать наступит 20 января и уже Трамп скажет свое слово.

Иван Еськов Но пока этот якобы фейк ни кто не раскрыл. Тот же мэр ни сказал, что это брехня. Значит продавливают мигранты свои интересы и плюют на нас.