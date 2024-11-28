Давайте немного поноем - что-то мы давно не ныли. Итак, с одной стороны мы видим, что "грозный "предупредительный выстрел в воздух" в лице пуска БРСД "Орешник" по Днепропетровску не оказал ни малейшего влияния на планы Запада и Украины" (конец цитаты, автор цитаты известный в ЖЖ блоггер Мастерок): наоборот, в США впервые на официальном уровне подтвердили, что Украине разрешено бить ракетами ATACMS по территории России; в НАТО обсуждают нанесение превентивных «высокоточных ударов» по территории России; а в СМИ ходят слухи, что США и вовсе собираются передать Украине ядерное оружие.
Не сварят ли нас в красных линиях?
Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
Чтобы США и НАТО создать &quot;реальную угрозу&quot; надо вдарить Орешником по Жешуву в Польше и проверить НАТО на 5 ю статью. Если этого не сделать то Польша останется безнаказанной за поставку западного оружия Украине. Если же Польша и НАТО &quot;возбудятся&quot; то в следующий раз можно применить Орешник с ядерной начинкой. Пока партнёры будут думать что делать наступит 20 января и уже Трамп скажет свое слово.
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13 час.
Иван Еськов
Но пока этот якобы фейк ни кто не раскрыл. Тот же мэр ни сказал, что это брехня. Значит продавливают мигранты свои интересы и плюют на нас.
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11 час.
М
Мария
Верно. Но что делать? Не лупить же по Пиндостану ракетами. Рано. Нашему руководству виднее, как сволочей испугать. Показать возможности нашего оружия для начала. Выступление Путина на ОДКБ на это направлено. Послушайте.
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7 час.
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