В Смоленской области 17 и 19 октября изменится расписание некоторых поездов

Причина – замена стрелочных переводов. Расписание некоторых поездов пригородного и дальнего сообщения в Смоленской области изменится с 17 октября в связи с заменой стрелочных переводов на станциях Вязьма и Дурово.
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