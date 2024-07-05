Депутат ГД Ткачев поддержал ограничения для пользователей IP-телефонии

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев в интервью Дума ТВ высказался в поддержку инициативы Федеральной службы безопасности (ФСБ) об ограничении в отдельной части IP-телефонии для борьбы с мошенниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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