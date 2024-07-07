Зенитные ракетные комплексы малой дальности и ракеты "Мистраль", которые были предоставлены Эстонией, прибыли в Украину.
Эстония передала Украине зенитно-ракетные комплексы Mistral
Комментарии
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Eduard
Эстония соучаствует в преступлениях.Всё Правительство Эстонии надо арестовать и повесить,как в старину делали!
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12 час.
Eduard
У эстонцев вообще ничего своего нет,живут как паразиты на чужом.Это и оружие касается!
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12 час.
Eduard
Пора курадов отправить в Сибирь,где им и место.Это территория куплена у Швеции Россией,а они самозванцы!
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12 час.
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