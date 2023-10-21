Захарова высмеяла планы Литвы запретить экспорт вязальных спиц в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила известное выражение «свято место пусто не бывает» после появления в СМИ сообщений о запрете на экспорт в Россию кнопок, швейных игл, вязальных спиц и гвоздей, предложенных Литвой в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии