Захарова высмеяла планы Литвы запретить экспорт вязальных спиц в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила известное выражение «свято место пусто не бывает» после появления в СМИ сообщений о запрете на экспорт в Россию кнопок, швейных игл, вязальных спиц и гвоздей, предложенных Литвой в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза.