24 очка, 8 подборов и 6 блок-шотов Виктора Вембаньямы помогли «Сперс» обыграть «Уизардс»

Французский центровой набрал 24 очка, сделал 8 подборов, 4 передачи (6 потерь) и 6 блок-шотов за 28 минут на площадке.
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