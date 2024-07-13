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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игроки обвинили авторов Assassin's Creed Shadows в краже дизайна катаны Зоро из One Piece Ед...

Игроки обвинили авторов Assassin's Creed Shadows в краже дизайна катаны Зоро из One Piece Ед...

Игроки обвинили авторов Assassin's Creed Shadows в краже дизайна катаны Зоро из One PieceЕдва японское отделение Ubisoft успело извиниться за использование символики реконструкторов в Assassin’s Creed: Shadows, как игроки уже заметили новый плагиат.

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