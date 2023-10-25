Как выбрать электрический котел

Электрический котел – оптимальный вариант отопления для тех домов и дач, где нет возможности подключиться к газовой магистрали, нет желания или возможности постоянно обеспечивать себя дровами, а также заниматься регулярной загрузкой топлива и очисткой оборудования.
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