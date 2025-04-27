У песни «Сигма бой» появилась женская версия

Исполнительница хита представила новую композицию «Сигма герл» Мария Янковская, исполнившая завирусившийся хит «Сигма бой», представила своим слушателям новую песню «Сигма герл», рассказал телеграм-канал «Звездная пыль».
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