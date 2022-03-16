Клопп о 2:0 с «Арсеналом»: «Алиссон спас задницу Тиаго, «Ливерпуль» могли наказать за ошибку. Важнейшие три очка»

Юрген Клопп высказался о победе над «Арсеналом» и борьбе за титул с «Манчестер Сити». В рамках перенесенного матча 27-го тура АПЛ «Ливерпуль» победил «Арсенал» (2:0) и до 1 очка сократил отставание от «Сити».