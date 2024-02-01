Качество транспортного обслуживания проверили в Солнечногорске

Работу общественного транспорта проверили в Солнечногорске. После прошлой встречи с представителями администрации перевозчик устранил ряд замечаний, касавшихся актуальности расписания, количества маршрутов и состояния транспортных средств.
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