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Качество транспортного обслуживания проверили в Солнечногорске

Качество транспортного обслуживания проверили в Солнечногорске

Работу общественного транспорта проверили в Солнечногорске. После прошлой встречи с представителями администрации перевозчик устранил ряд замечаний, касавшихся актуальности расписания, количества маршрутов и состояния транспортных средств.

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