Депутат Немкин: мошенники активнее начали обманывать детей и подростков

Мошенники начали активнее адаптировать свои схемы обмана под детей и подростков. Чаще всего они атакуют их с помощью фишинга, связываясь с юными пользователями интернета через соцсети и различные онлайн-игры, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин в беседе с RT.