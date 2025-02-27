Депутат Немкин: мошенники активнее начали обманывать детей и подростков

Мошенники начали активнее адаптировать свои схемы обмана под детей и подростков. Чаще всего они атакуют их с помощью фишинга, связываясь с юными пользователями интернета через соцсети и различные онлайн-игры, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин в беседе с RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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