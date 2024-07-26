Шакир Ягудин: «При разработке законопроектов есть место для творчества»

Насколько эффективно в Татарстане работает закон об обращениях граждан, на должном ли уровне оказывается бесплатная юридическая помощь и как оценивается работа местных омбудсменов, «Татар-информу» рассказал депутат Государственного Совета четвертого, пятого и шестого созывов, председатель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин.
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