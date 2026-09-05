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Кожевников о «Тракторе»: «Научитесь уважать себя и свой регион! «Металлург» переболел болезнью преклонения перед иностранцами 20 лет назад, создав новую историю и школу»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался по поводу формирования состава « Трактора ».

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