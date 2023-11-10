Ferrari показала ретро-ливрею для Гран При Лас-Вегаса

СоцсетиВ 2023 году после нескольких десятилетий перерыва Формула 1 вернётся в Лас-Вегас. К ночному уик-энду в одном из самых знаменитых городов планеты заводская команда Ferrari подготовила особую ливрею болидов и гоночную экипировку пилотов в том же стиле.
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