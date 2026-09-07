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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пейдж Бекерс о тяжелой победе США над Италией: «То, что нас так рано проверили на прочность, пойдет нам на пользу»

Пейдж Бекерс не переживает из-за критики после тяжелой победы сборной США над Италией со счетом 55:52 на чемпионате мира-2026.

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