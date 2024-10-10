А вообще у всех людей четверг должен бы начаться с каши, потому как сегодня отмечается Всемирный день каши, и это отличная мысль для праздничного завтрака.
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А вообще у всех людей четверг должен бы начаться с каши, потому как сегодня отмечается Всемирный день каши, и это отличная мысль для праздничного завтрака.