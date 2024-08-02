Политолог Курбанов: Иран отомстит Израилю, но войны не будет

АндрейБорков

Нормальное положение дел! Ни чего не скажешь. Израиль вертит на шишке и арабов и персов и египтян с маврами! И им это, похоже не только нравиться, но и доставляет удовольствие. Охренеть не встать! Теперь я понимаю почему Израиль, в котором явреев живет от 12 до 15 млн.харь Пердолит как хочет и куда хочет арабов, персов.... коих насчитывается более 230 миллионов харь! Вот и опять, приехал в Тегеран не турыст и не паломник, а один из руководителей всемирно признанной арабской организации. А Тегеране, столице суверенного государства Иран, этого представителя грохнули явреи, при чем даже не скрываясь, что это они, а наоборот, даже афишируя. Суверенный Иран, как это выходит из его реакции, "посыпал голову пеплом", подставил другую щеку и пообещал, на словах, типа отомстить. Но отомстить так, что бы особо ни кто не заметил. И кто этот Иран после этого? ССЫКЛО и ЧМО. А как еще его и его действия охарактеризуешь? Вещи надо называть своими именами!