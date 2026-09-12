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Россиянам рассказали, почему поверку счётчика лучше проводить заранее

Россиянам рассказали, почему поверку счётчика лучше проводить заранее

Специалист Елена Семенихина заявила, что собственникам важно контролировать сроки поверки счётчиков, регистрацию её результатов и ввод нового прибора в эксплуатацию.

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