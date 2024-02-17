Путин: Байден выгоднее для России, чем Трамп (он более предсказуем и быстрее всё разрушит)

Путин о Такере Карлсоне ▪ Благодарны ему за посредничество, сегодня с Западом не удается вести прямой диалог ▪ Карлсон на удивление для западного журналиста оказался терпеливым ▪ Карлсон — опасный человек, я хотел, чтобы он задавал острые вопросы, чтобы так же остро отвечать, но он избрал другую тактику ▪ (об угрозе ареста Карлсона после интервью в Москве) Это было бы печально, но это его выбор, он знал, на что шел Путин – о том, что для России Байден лучше: [Для нас кто лучше: Байден или Трамп?] Байден.