Путин о Такере Карлсоне ▪ Благодарны ему за посредничество, сегодня с Западом не удается вести прямой диалог ▪ Карлсон на удивление для западного журналиста оказался терпеливым ▪ Карлсон — опасный человек, я хотел, чтобы он задавал острые вопросы, чтобы так же остро отвечать, но он избрал другую тактику ▪ (об угрозе ареста Карлсона после интервью в Москве) Это было бы печально, но это его выбор, он знал, на что шел Путин – о том, что для России Байден лучше: [Для нас кто лучше: Байден или Трамп?] Байден.
Путин: Байден выгоднее для России, чем Трамп (он более предсказуем и быстрее всё разрушит)
Комментарии
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Мария Беликова
Конечно, для нас Байден лучше. Умён, а самое главное, молод! Ох, Путин бывает иногда хитреньким. Смеялась от души. Как он сам не расхохотался!.....
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10 час.
Алексей Горшков
Ну Путин и прикололся насчёт Байдена! Если бы тот хоть немного соображал - он бы обиделся! И ничего ведь не предъявишь - ФОРМАЛЬНО его поддержали! Тут,по-моему, не только я ржал, но и "нестукнутый головой о вертолёт" Трамп!
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8 час.
Александр Рожков
Дык надо ему, как ельцину, ельцин - центр открыть! Вот похохочем! А кто будет открывать не скажу. А вы, сами ни за что не догадаетесь! Вот. Гы, гы, гы.....
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5 час.
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