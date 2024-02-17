Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 764 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Зиборов
    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин: «Пока Русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы». В Росс..."Кто такой глава ...
  • Александр Зиборов
    Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами. Таким ..."Кто такой глава ...
  • Александр Зиборов
    Сказана правда: "...ситуация с мигрантской преступностью и покрывающими эту преступность диаспорами близка к точке ки..."Кто такой глава ...

Путин: Байден выгоднее для России, чем Трамп (он более предсказуем и быстрее всё разрушит)

Путин: Байден выгоднее для России, чем Трамп (он более предсказуем и быстрее всё разрушит)

Путин о Такере Карлсоне ▪ Благодарны ему за посредничество, сегодня с Западом не удается вести прямой диалог ▪ Карлсон на удивление для западного журналиста оказался терпеливым ▪ Карлсон — опасный человек, я хотел, чтобы он задавал острые вопросы, чтобы так же остро отвечать, но он избрал другую тактику ▪ (об угрозе ареста Карлсона после интервью в Москве) Это было бы печально, но это его выбор, он знал, на что шел Путин – о том, что для России Байден лучше: [Для нас кто лучше: Байден или Трамп?] Байден.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мария Беликова
Конечно, для нас Байден лучше. Умён, а самое главное, молод! Ох, Путин бывает иногда хитреньким. Смеялась от души. Как он сам не расхохотался!.....
Ответить
10 час.
Алексей Горшков
Ну Путин и прикололся насчёт Байдена! Если бы тот хоть немного соображал - он бы обиделся! И ничего ведь не предъявишь - ФОРМАЛЬНО его поддержали! Тут,по-моему, не только я ржал, но и &quot;нестукнутый головой о вертолёт&quot; Трамп!
Ответить
8 час.
Александр Рожков
Дык надо ему, как ельцину, ельцин - центр открыть! Вот похохочем! А кто будет открывать не скажу. А вы, сами ни за что не догадаетесь! Вот. Гы, гы, гы.....
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх