Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального*

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе сегодняшней беседы с журналистами назвал хамскими заявления западных политических деятелей по теме ухода из жизни российского оппозиционера Алексея Навального*, отбывавшего наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.