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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Зачем же так унижаться. Китай стал старшим братом России, – заявил Борис Титов

Есть на Руси такое выражение: «мать родную продаст». Им издревле обозначали человека циничного и беспринципного, который ради своего благополучия готов с лёгкостью менять свои взгляды и убеждения, сдаться на милость соперника, продать и предать что угодно, даже Родину, если это сулит ему выгоду.

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