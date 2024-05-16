Зачем же так унижаться. Китай стал старшим братом России, – заявил Борис Титов

Есть на Руси такое выражение: «мать родную продаст». Им издревле обозначали человека циничного и беспринципного, который ради своего благополучия готов с лёгкостью менять свои взгляды и убеждения, сдаться на милость соперника, продать и предать что угодно, даже Родину, если это сулит ему выгоду.
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