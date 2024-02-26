Жители Архангельска рассказали о работе мечты

Жители Архангельска рассказали об идеальном рабочем месте. Как выяснили аналитики hh.ru, для архангелогородцев работа мечты - это не только высокая зарплата, но и комплексное уважение со стороны руководства, гармония между профессиональной и личной жизнью, а также отсутствие монотонности.