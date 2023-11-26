Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар рассказал могилевским экспертам о состоянии экономики в рег...

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар рассказал могилевским экспертам о состоянии экономики в регионеВ рамках единого дня информирования в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области состоялось мероприятие, главным вопросом которого стала экономическая безопасность государства.
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