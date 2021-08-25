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«Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт с зарплатой 15 млн евро за сезон

«Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт с зарплатой 15 млн евро за сезон

Звездный форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Клуб Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» готов предложить нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду двухлетний контракт с зарплатой € 15 млн за сезон.

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