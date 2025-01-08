Вам нравится так жить?

О том, что на окраине могилизация превратилась в откровенное уничтожение мирного населения страны, уже нет смысла и кому-то и что-то доказывать.
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Комментарии
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М
Мария
Наркошибздик успешно освобождает территорию от кастрюль для Израиля.
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3 час.
ninikooo Митусова
Когда Бог хочет наказать человека- он лишает его разума. С ними это и случилось. Они наказаны за предательство/ Бандера и Шухевич их национальные герои, они предали память своих отцов и дедов, освободивших мир от фашистской чумы.
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3 час.
А
Антон
https://dzen.ru/a/Z3q9s2HePBLeeezj
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1 час.
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