Кардиолог Жито объяснил, достаточно ли одного анализа, чтобы оценить уровень холестерина

Многие уверены: если анализ на общий холестерин в пределах нормы, значит, переживать не стоит. Однако наш организм — это очень сложная система, и, чтобы оценить все риски, надо учитывать еще множество факторов, говорит кардиолог Алексей Жито.
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