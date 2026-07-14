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Кардиолог Жито объяснил, достаточно ли одного анализа, чтобы оценить уровень холестерина

Кардиолог Жито объяснил, достаточно ли одного анализа, чтобы оценить уровень холестерина

Многие уверены: если анализ на общий холестерин в пределах нормы, значит, переживать не стоит. Однако наш организм — это очень сложная система, и, чтобы оценить все риски, надо учитывать еще множество факторов, говорит кардиолог Алексей Жито.

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