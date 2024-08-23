Автомойка самообслуживания выходит на рынок в Энгельсе

На одной из онлайн-площадок стало известно о продаже автомойки самообслуживания в Энгельсе. Согласно условиям сделки, покупатель приобретет земельный участок площадью 10 соток и здание общей площадью 213 квадратных метров.
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