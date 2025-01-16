Новый патч Star Wars Jedi Survivor для PS5 Pro обновляет PSSR до последней версии, улучшая ка...

Новый патч Star Wars Jedi Survivor для PS5 Pro обновляет PSSR до последней версии, улучшая качество изображенияСегодня вышел новый патч Star Wars Jedi Survivor для PlayStation 5 Pro, решающий некоторые проблемы, о которых широко сообщалось в последние несколько недель.
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