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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бенчич на отказе Осаки вышла во вторую неделю на первом ТБШ после декрета

Бенчич на отказе Осаки вышла во вторую неделю на первом ТБШ после декрета

Японка снялась из-за травмы, проиграв первый сет 6:7(3). По-видимому, у нее возникли проблемы с мышцами живота.

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