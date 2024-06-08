6 минут геймплея дополнения Night Springs для Alan Wake 2 Remedy Entertainment вышла на сцену Summer G...

6 минут геймплея дополнения Night Springs для Alan Wake 2Remedy Entertainment вышла на сцену Summer Game Fest 2024, чтобы представить первое DLC для Alan Wake 2, и что еще лучше: оно выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X 8 июня.
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