Reuters : G7 может сделать предупреждение банкам Китая из-за помощи РФ

Страны «Большой семерки» на предстоящем саммите в Италии, который пройдет с 13 по 15 июня, намерены выступить с предупреждением в адрес небольших китайских банков о прекращении помощи России в якобы уклонении от западных санкций.
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