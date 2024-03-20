В первый весенний месяц приятные для любого увлеченного дачника хлопоты набирают силу: в марте на рассаду сеют большую часть овощных

В первый месяц весны веселые домашние дела набирают обороты для увлеченных дачников. На рассаду большинства овощных культур высевают в марте.
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