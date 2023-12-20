Си Цзиньпин выразил готовность продвигать отношения между Китаем и Никарагуа с помощью стратегического партнерства в качестве новой отправной точки

Пекин, 20 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду заявил, что готов работать с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой для продвижения двусторонних отношений к новым достижениям, используя недавно объявленное стратегическое партнерство между двумя странами в качестве новой отправной точки.
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