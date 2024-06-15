Обновленная JRPG Shin Megami Tensei V: Vengeance вышла на ПК и консолях Разработчик Atlus и изд...

Обновленная JRPG Shin Megami Tensei V: Vengeance вышла на ПК и консоляхРазработчик Atlus и издатель SEGA выпустили расширенную версию известной демонической RPG Shin Megami Tensei V: Vengeance на ПК, Nintendo Switch и консолях Xbox и PlayStation.
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