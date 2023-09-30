48 человек отправили под суд за махинации с автокредитами на 161 000 000 рублей

На Ставрополье 48 аферистов предстанут перед судом за махинации на 161 млн руб. Следователи Ставропольского края завершили расследование и передали в суд уголовное дело в отношении 48 граждан, подозреваемых в махинациях с автокредитами на сумму более 161 миллиона рублей.