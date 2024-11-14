Названы самые частые заблуждения по поводу сахарного диабета

Самое распространённое заблуждение — уверенность, что сахарный диабет возникает только у людей с лишним весом, поэтому худым он не грозит, рассказала в беседе с RT эндокринолог Ольга Махрова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
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