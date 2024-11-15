Карагандинцев приглашают на скрипичный концерт

Солирует скрипач заслуженный деятель РК Аскар Дуйсенбаев, передает gov.kz Аскар Дуйсенбаев – профессор, лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель республики Казахстан, лауреат Государственной молодёжной премии «Дарын», награждён медалью и званием «Мәдениет саласының үздігі».
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