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Пентагон не подтвердил отправку Украине противоракет для Patriot из Израиля

Пентагон не подтвердил отправку Украине противоракет для Patriot из Израиля

Министерство обороны Соединенных Штатов (Пентагон) не подтвердило, но и не опровергло информацию интернет-ресурса Axios, согласно которой американские военные отправили из Израиля в Польшу порядка 90 противоракет для комплексов Patriot с целью дальнейшей передачи снарядов Украине.

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