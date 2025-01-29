Пентагон не подтвердил отправку Украине противоракет для Patriot из Израиля

Министерство обороны Соединенных Штатов (Пентагон) не подтвердило, но и не опровергло информацию интернет-ресурса Axios, согласно которой американские военные отправили из Израиля в Польшу порядка 90 противоракет для комплексов Patriot с целью дальнейшей передачи снарядов Украине.