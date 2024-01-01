Массовые задержания мигрантов произошли в новогоднюю ночь в Москве и Петербурге

В Москве и Петербурге в ночь на 1 января произошли массовые задержания мигрантов В Москве и Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь прошли массовые задержания мигрантов, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд каналов.