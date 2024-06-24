Эндокринолог Зобова рассказала о продуктах, в которых содержится вредный сахар

Российский врач-эндокринолог Екатерина Зобова заявила, что потребление большого количества еды, в которой присутствует высокое содержание сахара, способно вызвать различные болезни, в том числе ожирение, диабет и прочее.
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