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  • Людмила
    Все на верхах это знают и выжидают, а перебезчигам лафа....народ не понимает позицию властей...когда же вы очьнетесь ...Сбежавший в США Ц...
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    там пенсионеров не принмают случайно?  а то хороший отпуск, месяцев на пять.)))Тело лежало 41 де...

“Я мчалась бы быстрее лани, никого вокруг не видя. А они нас спасли!” – москвичка рассказала о спасении в «Крокусе»

“Я мчалась бы быстрее лани, никого вокруг не видя. А они нас спасли!” – москвичка рассказала о спасении в «Крокусе»

Жительница Москвы Анна Берекова и ее сын-подросток Егор, нуждающийся в коляске, находятся среди немногих счастливчиков, спасшихся во время трагического инцидента, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле».

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