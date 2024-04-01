“Я мчалась бы быстрее лани, никого вокруг не видя. А они нас спасли!” – москвичка рассказала о спасении в «Крокусе»

Жительница Москвы Анна Берекова и ее сын-подросток Егор, нуждающийся в коляске, находятся среди немногих счастливчиков, спасшихся во время трагического инцидента, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле».
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