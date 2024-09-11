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Харрис обвинила Трампа в "продаже" США Китаю из-за поставок чипов Пекину

Харрис обвинила Трампа в "продаже" США Китаю из-за поставок чипов Пекину

Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах Камала Харрис обвинила своего конкурента, Дональда Трампа, в пособничестве в поставках чипов Китаю, что привело к модернизации китайских вооруженных сил.

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