По факту падения лифта в самарской ТЦ “Вива Лэнд” возубждено уголовное дело

Это стало результатом доследственной проверки, которую проводили правоохранители.Следственое управление СК России по Самарской области 11 октября сообщило о том, что по факту падения лифта в ТЦ “Вива Лэнд” возбуждено уголовное дело.
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